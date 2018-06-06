Путин: Россия будет способствовать встрече Трампа и Ким Чен Ына
Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия будет всячески способствовать тому, чтобы переговоры между лидерами США и КНДР прошли успешно. Об этом сообщает Медиакорпорация Китая, которой Путин дал накануне интервью.
Российский лидер подчеркнул, что все с нетерпением ждут результатов этого исторического саммита.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. Площадкой для переговоров станет Сингапур. В Белом доме подтвердили, что идет активная подготовка к саммиту.