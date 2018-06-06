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9:03   6 Июня 2018
Весь мир
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Санкции США помешают сохранить ядерную сделку с Ираном, считают в ЕС

Санкции США помешают сохранить ядерную сделку с Ираном, считают в ЕС

Газета Wall Street Journal пишет, что министры финансов и министры иностранных дел Германии, Франции, Британии и Евросоюза направили главе Минфина США Стивену Мнучину письмо, в котором высказали свои опасения по поводу санкций против Тегерана.

По их мнению, вторичные санкции помешают дальнейшему снятию ограничительных мер с Тегерана Евросоюзом.

По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, Вашингтон просил высказать свои «пожелания» в отношении сложившейся ситуации. Это письмо и является ответом. Ле Мэр надеется, что пожелания будут услышаны и адекватно восприняты.  

Напомним, после того, как Вашингтон объявил, что выходит из ядерной сделки с Ираном и начинает восстанавливать все санкции, европейские страны выступили против и осудили решение США. Кроме того, они заявили, что будут и дальше соблюдать условия сделки.

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Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #сша #санкции #иран #свпд
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