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СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

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 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

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8:37   6 Июня 2018
Весь мир
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Путин: Россия постарается увеличить темпы роста экономики

Путин: Россия постарается увеличить темпы роста экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны постараются обеспечить развитие экономики и придать ей необходимый импульс для этого, а также чтобы увеличить темпы роста.

Это будет происходить с опорой на показатели стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Изначально ШОС создали для того, чтобы решать пограничные проблемы и вопросы между Китаем, Россией и другими республиками бывшего СССР. Однако со временем, по словам Путина, стало ясно, что у стран много общего. Решаемые в рамках ШОС вопросы перестали быть узконаправленными. Организация стала активно развиваться. Вскоре она приняла в свой формат Индию и Пакистан.

Путин подчеркнул, что четверть мирового ВВП и 43 процента населения земли приходится на страны ШОС. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #экономика #весь мир #шос
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