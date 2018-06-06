Путин: Россия постарается увеличить темпы роста экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны постараются обеспечить развитие экономики и придать ей необходимый импульс для этого, а также чтобы увеличить темпы роста.

Это будет происходить с опорой на показатели стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Изначально ШОС создали для того, чтобы решать пограничные проблемы и вопросы между Китаем, Россией и другими республиками бывшего СССР. Однако со временем, по словам Путина, стало ясно, что у стран много общего. Решаемые в рамках ШОС вопросы перестали быть узконаправленными. Организация стала активно развиваться. Вскоре она приняла в свой формат Индию и Пакистан.

Путин подчеркнул, что четверть мирового ВВП и 43 процента населения земли приходится на страны ШОС.