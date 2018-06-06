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8:23   6 Июня 2018
Весь мир
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Монголия намерена развивать военное сотрудничество с Россией

Монголия намерена развивать военное сотрудничество с Россией

Министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд заявил, что его страна намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией. Он уверен, что отношения между армиями двух стран укрепятся в скором будущем. 

Энхболд поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за военно-техническую помощь, а также за приглашение на заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых государств (СНГ). Монголия не входит в состав СНГ, однако, по словам министра, у стран есть много общего. По этой причине участие в переговорах имело для него большое значение.

Также Энхболд поздравил Шойгу с переназначением на пост министра обороны, добавив, что Монголия рада иметь такого партнера в военной сфере.

Шойгу же в свою очередь поблагодарил своего коллегу за внимание развитию военного сотрудничества и все усилия.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #шойгу #монголия #энхболд
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