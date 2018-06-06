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8:12   6 Июня 2018
Весь мир
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Мощный тайфун обрушился на южное побережье Китая

Мощный тайфун обрушился на южное побережье Китая

На побережье китайской провинции Гуандун, которая находится на юге страны, обрушился тропический тайфун. Он принес сильный ветер и ливни. Это уже четвертый тайфун в этом году.

Стихия затронула приморские районы уезда Сюйвэнь в городском округе Чжаньцзян в 01.25 мск. В провинциях Гуандун и Хайнань объявлено штормовое предупреждение, есть опасность возникновения сильных волн. 

Самые мощные порывы ветра достигали 70 километров в час. Порядка 400 судов пришлось отправить в безопасные районы, чтобы тайфун не нанес им ущерб.

По прогнозам метеорологов, тайфун вскоре достигнет полуострова Лэйчжоубаньдао, а во второй половине четверга постепенно двинется на северо-запад.

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Автор: Виктория Разумовская
#китай #общество #весь мир #стихия #тайфун #погода
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