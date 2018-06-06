Мощный тайфун обрушился на южное побережье Китая

На побережье китайской провинции Гуандун, которая находится на юге страны, обрушился тропический тайфун. Он принес сильный ветер и ливни. Это уже четвертый тайфун в этом году.

Стихия затронула приморские районы уезда Сюйвэнь в городском округе Чжаньцзян в 01.25 мск. В провинциях Гуандун и Хайнань объявлено штормовое предупреждение, есть опасность возникновения сильных волн.

Самые мощные порывы ветра достигали 70 километров в час. Порядка 400 судов пришлось отправить в безопасные районы, чтобы тайфун не нанес им ущерб.

По прогнозам метеорологов, тайфун вскоре достигнет полуострова Лэйчжоубаньдао, а во второй половине четверга постепенно двинется на северо-запад.