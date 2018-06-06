На праздник выпускников «Алые паруса» потратят 16,2 миллиона рублей

«Пятый канал» стал победителем конкурса на организацию праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса – 2018», сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Бюджетные расходы на организацию праздника в текущем году, как и в прошлом, составят 16 миллионов 200 тысяч рублей.

Мероприятие состоится 23 июня. Выступления артистов будут проходить во время всего концерта на Дворцовой площади, а не в его конце, как это было раньше.

В этом году «Алые паруса» станут пятидесятыми по счету. Точный сценарий утвердят на совещании в Смольном.