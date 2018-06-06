Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Петербургские водоемы оказались непригодными для купания, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

В минувшем месяце были взяты пробы воды и песка в популярных местах отдыха. Эксперты выяснили, что песок полностью соответствует санитарным нормам.

В ведомстве отметили, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. Управление не рекомендует использовать городские зоны рекреации для купания. В противном случае имеется риск подхватить острые кишечные, энтеровирусные инфекции, паразитарные и инфекционные болезни, а также вирусный гепатит А.