В Москве изменили время отключения горячей воды

Московская объединенная электросетевая компания перенесла сроки отключения горячей воды в период проведения летних работ на теплосетях, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ранее горячее водоснабжение прекращалось в полночь, и работникам компании приходилось тратить время на налаживание системы. Сейчас часть зданий будут отключать и подключать в 16 часов.

Сотрудники ЖК при необходимости смогут контролировать процесс. Благодаря этому жильцы получат приемлемую остаточную температуру горячей воды.