В Хомсе при поддержке России реконструируют нефтезавод

В сирийском городе Хомс началась реконструкция нефтезавода, сообщил гендиректор предприятия Али Тарраф.

По его словам, речь идет не только о восстановлении, но и о масштабной реконструкции. Российская сторона консультирует работников завода, а также поставляет необходимые реагенты для производства. Также рассматривается вопрос о повышении зарплаты работникам.

Али Тарраф рассказал РИА «Новости», что до войны завод получал нефть с месторождений на востоке Сирии и из Ирака. Боевики перерезали нефтепроводы и уничтожили насосные станции.

Гендиректор завода сообщил, что нашел выход из ситуации: смешал малое количество сырой нефти и ряд химических составов, благодаря чему удалось наладить производство топлива для авиации.