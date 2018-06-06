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6:44   6 Июня 2018
Весь мир
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В Хомсе при поддержке России реконструируют нефтезавод

В Хомсе при поддержке России реконструируют нефтезавод

В сирийском городе Хомс началась реконструкция нефтезавода, сообщил гендиректор предприятия Али Тарраф.

По его словам, речь идет не только о восстановлении, но и о масштабной реконструкции. Российская сторона консультирует работников завода, а также поставляет необходимые реагенты для производства. Также рассматривается вопрос о повышении зарплаты работникам.

Али Тарраф рассказал РИА «Новости», что до войны завод получал нефть с месторождений на востоке Сирии и из Ирака. Боевики перерезали нефтепроводы и уничтожили насосные станции.

Гендиректор завода сообщил, что нашел выход из ситуации: смешал малое количество сырой нефти и ряд химических составов, благодаря чему удалось наладить производство топлива для авиации.

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Автор: Олег Королев
#сирия #хомс #нефтезавод
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