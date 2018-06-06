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6:26   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинское государственное предприятие «Антонов» считает невозможным производство Ан-124 «Руслан» в России.

Накануне член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил, что выпуск самолета может быть возобновлен под новым брендом. Российские инженеры планируют обновить авионику и конструкцию шасси, а также поменять двигатели.

В сообщении украинского предприятия отмечается, что в случае модернизации подразумевается изменение типовой конструкции. Подчеркивается, что «Антонов» обладает всеми необходимыми сведениями о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, необходимых для сохранения целостности конструкции.

Предприятие заверяет, что без участия ГП «Антонов» изготавливать данные самолеты невозможно. Также в «Антонове» заявили, что не намерены восстанавливать сотрудничество с Россией.

Ан-124-100 «Руслан» является самый грузоподъемным серийным самолетом. Он сконструирован на ОКБ Антонова в первой половине 1980-х годов.

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Автор: Олег Королев
#украина #антонов #ан-124 #авиастроение
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