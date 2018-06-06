ОАГ приняла резолюцию по приостановке членства Венесуэлы в организации

Генассамблея Организации американских государств приостановила членство Венесуэлы в организации, сообщает пресс-служба ОАГ.

Резолюция, в которой также идет речь о ситуации в стране, была принята 19 голосами «за».

Седьмого мая вице-президент США Майк Пенс обратился к ОАГ исключить Венесуэлу из альянса.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро накануне заявил, что проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея организации станет последней, в которой участвовал министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

Глава МИД Венесуэлы ранее назвал жестом отчаяния заявления госсекретаря Майка Помпео о необходимости исключить страну из ОАГ.