В Катаре рассматривают возможность вступления в Североатлантический альянс

Катар намерен вступить в НАТО, заявил министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

По его словам, на данный момент Доха эффективно сотрудничает с НАТО.

Госминистр отметил, что сотрудничество может привести к размещению в Катаре подразделения или специализированного центра Североатлантического альянса.

Аль-Аттыйя также заявил, что Катар является основным союзником НАТО вне его. Полноценное членство в организации возможно в случае расширения партнерства.

Также катарский министр заявил, что альянс должен помочь борьбе с терроризмом, а также может стать гарантом стабильности региона.