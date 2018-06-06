В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

Глава мексиканского министерства экономики Ильдефонсо Гуахардо оценил в три миллиарда эффект, который получит страна от американских пошлин.

Во вторник в Мехико объявили о введении пошлин в 15-25 на ряд продукции из стали, а также свинину, сельхозтовары и виски из США. Данные меры стали ответом на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

Гуахардо заявил, что стоимость ущерба от пошлин США составляет примерно 3 миллиарда долларов. Составленный мексиканской стороной список стремиться к такому же уровню.

По словам министра, после введения пошлин на поставки свинины Мексика намерена искать новых поставщиков в Европе.