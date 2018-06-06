СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков

Центробанк не исключает повышение норм обязательных резервов банков по валютным пассивам, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В интервью «Ведомостям» она сообщила, что обсуждаются различные меры, но пока только на ранней стадии. В частности, рассматривается введение нормативов на обязательные резервы.

Набиуллина сообщила, что принципиального решения не было принято - у каждого из них есть свои минусы и плюсы.

Ранее в ЦБ сообщили, что инфляция в России достигнет отметки в 4 процента раньше, чем прогнозировалось.