Новак прокомментировал действия Киева по взысканию долга с «Газпрома»

Действия Украины по взысканию 2,56 миллиардов долларов с «Газпрома» несут негативный эффект для партнерских отношений с Россией, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, принятые украинскими коллегами меры по взысканию заложенности не приводят к положительному решению данного вопроса с точки зрения дальнейшего обсуждения поставок газа на Украину и транзита.

Он подчеркнул, что европейские государства, которые нацелены на регулирование отношений, удивлены происходящим.

Накануне «Газпром» подтвердил, что украинский «Нафтогаз» начал в Швейцарии процедуры по принудительному взысканию долга.