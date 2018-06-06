Новак прокомментировал действия Киева по взысканию долга с «Газпрома»
Действия Украины по взысканию 2,56 миллиардов долларов с «Газпрома» несут негативный эффект для партнерских отношений с Россией, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
По его словам, принятые украинскими коллегами меры по взысканию заложенности не приводят к положительному решению данного вопроса с точки зрения дальнейшего обсуждения поставок газа на Украину и транзита.
Он подчеркнул, что европейские государства, которые нацелены на регулирование отношений, удивлены происходящим.
Накануне «Газпром» подтвердил, что украинский «Нафтогаз» начал в Швейцарии процедуры по принудительному взысканию долга.