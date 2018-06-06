Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

Украинские пограничники не смогут противостоять России на Азовском море, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, российские военные якобы не прекращают демонстрировать силу на Азове. Чиновник уверен, что Киев готов ответить, если Москва решиться на «неадекватные и агрессивные действия».

При этом Слободян отметил, что у украинских пограничников и морской охраны ограничены ресурсы. В частности, предназначенные для патрулирования катера «морально устарели» и уступают по мощи и возможностям морской охране погранслужбы РФ.

Он подчеркнул, что в штабе Объединенных сил Украине готовят равномерный ответ на все возможные действия РФ.