Автор фразы об «умирающем Маккейне» уволена из Белого дома

Помощница американского лидера Келли Садлер, прославившаяся циничной шуткой о здоровье сенатора Джона Маккейна, более не работает в Белом доме.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил, что Садлер больше не работает в администрации президента США Дональда Трампа.

В мае СМИ сообщили, что Садлер на совещании предложила не слушать мнение Маккейна о кандидатуре Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Она якобы заявила, что сенатор все равно скоро умрет.

Сенатору диагностировали тяжелую форму рака мозга в июле минувшего года. Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря 2017 года он не участвует в работе сената, находясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.