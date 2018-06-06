Мы в соц.сетях:
Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

 Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику
Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

 Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ
В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

 СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков

СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков
Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

 Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику
Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

 Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ
В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

 СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков

СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков
4:02   6 Июня 2018
Весь мир
34

Автор фразы об «умирающем Маккейне» уволена из Белого дома

Автор фразы об «умирающем Маккейне» уволена из Белого дома

Помощница американского лидера Келли Садлер, прославившаяся циничной шуткой о здоровье сенатора Джона Маккейна, более не работает в Белом доме.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил, что Садлер больше не работает в администрации президента США Дональда Трампа.

В мае СМИ сообщили, что Садлер на совещании предложила не слушать мнение Маккейна о кандидатуре Джины Хаспел на пост главы ЦРУ.  Она якобы заявила, что сенатор все равно скоро умрет. 

Сенатору диагностировали тяжелую форму рака мозга в июле минувшего года. Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря 2017 года он не участвует в работе сената, находясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#белый дом #маккейн
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
2953
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
127
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
346
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
3515
Самое читаемое
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 Австрия поддержала «Северный поток-2» — Путин

Австрия поддержала «Северный поток-2» — Путин