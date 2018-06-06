Путин: Поддержавшие санкции против РФ страны теперь прочувствуют их на себе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержавшие антироссийские санкции США страны теперь могут прочувствовать их на себе. Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.
Российский лидер отметил, что говорит о вреде санкций не с иронией и не для того, чтобы порадоваться. По мнению Путина, сложившаяся ситуация вокруг торговых пошлин говорит о том, что ограничительные меры не могут быть универсальными и в какой-то момент навредят всем, в том числе инициаторам.
Глава государства отметил, что санкции не заставят Москву отказываться от защиты своих интересов и суверенного пути развития.
Также Путин выразил надежду, что все незаконные и вредные для развития мировой экономики ограничения будут сниматься.