Путин назвал беспрецедентными шаги Пхеньяна по урегулированию на полуострове

Шаги руководства Северной Кореи по снятию напряженности на полуострове беспреценденты, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

По его словам, Пхеньян пошел на неожиданные шаги.

Президент РФ отметил, что понимает слова КНДР о гарантиях безопасности, однако о том, как они будут выглядеть и в какие сроки будут реализованы сказать трудно.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо продолжать двигаться по пути снижения напряжения, который в итоге приведет к денуклеаризации Корейского полуострова.