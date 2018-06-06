Мы в соц.сетях:
Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

 Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику
Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

 Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ
В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

 СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков

СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков
Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

 Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику
Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

 Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ
В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

 СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков

СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков
3:23   6 Июня 2018
Весь мир
65

Путин назвал беспрецедентными шаги Пхеньяна по урегулированию на полуострове

Путин назвал беспрецедентными шаги Пхеньяна по урегулированию на полуострове

Шаги руководства Северной Кореи по снятию напряженности на полуострове беспреценденты, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

По его словам, Пхеньян пошел на неожиданные шаги.

Президент РФ отметил, что понимает слова КНДР о гарантиях безопасности, однако о том, как они будут выглядеть и в какие сроки будут реализованы сказать трудно.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо продолжать двигаться по пути снижения напряжения, который в итоге приведет к денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #кндр #денуклеаризация
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
2953
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
127
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
346
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
3515
Самое читаемое
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 Австрия поддержала «Северный поток-2» — Путин

Австрия поддержала «Северный поток-2» — Путин