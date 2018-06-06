Трамп рассказал о подготовке саммита США-КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что подготовка к встрече с главной Северной Кореи Ким Чен Ыном проходит хорошо.

В Сингапуре 12 июня должен состояться первый саммит США-КНДР.

Трамп заявил журналистам, что все идет отлично, однако отметил, что будет следить за развитием ситуации. По его словам, двухдневная встреча станет «очень важной».

Накануне Трамп заявил, что одного дня может не хватить, чтобы обсудить все вопросы с главой КНДР. Также он отметил, что встреча может стать началом «чего-то большего».