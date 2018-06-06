Путин назвал улучшение жизни россиян основной целью

Россия не может иметь другой цели, кроме улучшения жизни ее граждан. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Президент РФ напомнил о заявлении председателя КНР Си Цзиньпина о стремлении Пекина к улучшению жизни людей.

Путин отметил, что данная цель может быть достигнута разными способами и разными инструментами. Он подчеркнул, что других целей у России нет.

По словам лидера, исходя из этого идет выстраивание российско-китайских отношений, которые направлены на обеспечение внешней безопасности и сложение усилий в строительстве экономики нового типа, выстроенной на инновациях, на достижениях генетики, грамотных методов управления обществом, государством и самой экономикой.