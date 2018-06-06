Мы в соц.сетях:
Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

 Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику
Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

 Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ
В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

 СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков

СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков
Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

 Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику
Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

Украинские пограничники признались в бессилии перед Россией в Азовском море

 Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ
В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

В Мексике рассказали об ущербе от американских пошлин

 СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков

СМИ: ЦБ допустил повышение нормы обязательных резервов банков
2:44   6 Июня 2018
Весь мир
48

Путин назвал улучшение жизни россиян основной целью

Путин назвал улучшение жизни россиян основной целью

Россия не может иметь другой цели, кроме улучшения жизни ее граждан. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Президент РФ напомнил о заявлении председателя КНР Си Цзиньпина о стремлении Пекина к улучшению жизни людей.

Путин отметил, что данная цель может быть достигнута разными способами и разными инструментами. Он подчеркнул, что других целей у России нет.

По словам лидера, исходя из этого идет выстраивание российско-китайских отношений, которые направлены на обеспечение внешней безопасности и сложение усилий в строительстве экономики нового типа, выстроенной на инновациях, на достижениях генетики, грамотных методов управления обществом, государством и самой экономикой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #путин #китай
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
2953
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
127
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
346
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
3515
Самое читаемое
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 Австрия поддержала «Северный поток-2» — Путин

Австрия поддержала «Северный поток-2» — Путин