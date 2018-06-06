Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Президент России Владимир Путин заявил, что вполне мог бы работать юристом или адвокатом в том случае, если бы не пошел в политику.

Об этом российский лидер рассказал в интервью китайской Медиакорпорации в преддверии предстоящего 8-10 июля своего визита в КНР.

«Я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом», - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос об альтернативной профессии.

Также он напомнил, что у него уже есть профессия – до того, как стать политиком, он работал во внешней разведке СССР. Кроме того, Путин рассказал в интервью, что каждый день в течение 2-2,5 часов занимается спортом – в спортивном зале, или на татами, если находит спарринг-партнера, или плавает, а также играет в хоккей, хотя последним он занимается, не так часто, как хотел бы.