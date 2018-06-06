Путин рассказал о приоритетных направлениях развития России

Россия уделит внимание позиционированию себя в качестве страны, придерживающейся принципам международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Во время интервью он отметил, что Россия придает большое значение сотрудничеству с надежными партнерами, к который относится и Китай. По его словам , Москва уважает интересы партнеров, а также добивается соблюдения собственных интересов.

Также Путин назвал приоритетные для России направления: поступательное развитие, обеспечение темпов экономического роста, инновационность экономики, обеспечение безопасности, а также развитие инфраструктуры, здравоохранения и образования.