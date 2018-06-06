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2:06   6 Июня 2018
Весь мир
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Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и душевным человеком

Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и душевным человеком

Президент России Владимир Путин в интервью китайской медиакорпорации в преддверии своего визита в Китай, назначенного на 8-10 июня, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин это комфортный партнер, надежный друг и душевный человек.

По словам Путина, с Си Цзиньпином – очень доступным и по-человечески душевым человеком – чрезвычайно интересно говорить о вопросах экономики и мировых проблемах:

«Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чём-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств», - заявил президент России.

Также Путин отметил, что председатель Китайской Народной Республики, как и многие другие главы государств, стремиться в своей работе к максимальному результату для пользы каждого гражданина своей страны.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай #весь мир #надежный друг #душевный человек #председатель кнр #предстоящий визит
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