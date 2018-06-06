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1:57   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Глава ДНР рассказал о готовности использовать систему «Чебурашка» против ВСУ

Ополченцы ДНР оставляют за собой право воспользоваться реактивной системой залпового огня в случае нападения ВСУ с моря, сообщает глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

Глава ДНР заявил, что если украинские силовики объявили учения в прибрежных водах республики, то ополченцы оставляют за собой право открыть «учебные стрельбы по водным целям».

Захарченко отметил, что против украинского флота в случае агрессии будет использоваться версия системы залпового огня «Чебурашка», предназначенная для проведения стрельб на море.

Ранее в ВСУ сообщили, что три участка Азовского моря Украина закрыла до конца лета для проведения мероприятий по боевой подготовке.

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Автор: Олег Королев
#всу #днр #азовское море
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