СМИ: Мексика ввела пошлины на ввоз товаров из США на сумму три миллиарда долларов

Мексиканские власти в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия приняли решение ввести пошлины на ввоз в страну из США виски, свинины, сыра и другой продукции на сумму около трех миллиардов долларов.

Об этом сообщает американское издание The News York Times, отмечая, что данными мерами мексиканские власти повышают напряжение между Мексикой и США, возникшее на фоне предпринимаемых попыток переписать имеющееся соглашение о свободной торговле.

Напомним: Власти США с 1 июня текущего года ввели ввозные 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий из европейских стран, Мексики и Канады. В ответ Канада заявила о вводе пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию, которые в США уже назвали неприемлемыми.