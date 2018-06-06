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1:40   6 Июня 2018
Весь мир
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Госдеп встревожен сообщениями о возможной встрече Асада и Ким Чен Ына

Госдеп встревожен сообщениями о возможной встрече Асада и Ким Чен Ына

​​​​​​Представитель госдепартамента США заявил во вторник, что не может подтвердить слухи о возможной встрече президента Сирии Башара Асада и северокорейского лидера Ким Сен Ына, но Вашингтон обеспокоен этими сообщениями.

«Я думаю, что мы будем обеспокоены. Если у вас такой парень, как Башар Асад… встречается с Северной Кореей, то это точно является предметом обеспокоенности для нас», - заявил, представитель Госдепа.

Напомним: ранее в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что президент Сирии Башар Асад заявил о своих планах нанести в КНДР официальный визит и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. 

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Автор: Александр Люблинский
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