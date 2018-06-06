Путин пригласил австрийского президента в Россию

Российский президент Владимир Путин во время переговоров в Вене пригласил пригласил австрийского коллегу Александра Ван дер Беллена в РФ.

Глава государства отметил, что в Москве будут рады видеть Беллена в любое удобное для него время.

В свою очередь австрийский президент заявил, что смог найти хорошую базу для диалога с Путиным. По его словам, налаживание хороших отношений с Россией для него важно не только с точки зрения политики, но и по личным причинам.

Ван дер Беллен отметил, что Россия сыграла важную роль в истории его семьи. Он также рассказал, что его родители говорили по-русски друг с другом, а сам он рос на русской литературе.