Новый всплеск активности вулкана Фуэго в Гватемале стал причиной эвакуации деревень

Власти Гватемалы объявили во вторник эвакуацию ближайших к вулкану Фуэго деревень в связи с новым всплеском его активности.

Об этом говорится в сообщении Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий, размещенном на его странице в сети микроблогов Twitter.

«Проводится эвакуация населенных пунктов рядом с вулканом Фуэго из-за того, что его активность нарастает, это может привести к выбросу пирокластического потока или сходу лахаров (вулканических грязевых потоков)», - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, сообщается, что из районов, объявленных зоной бедствия, эвакуировали спасателей и журналистов. Напомним: по последним данным местных властей жертвами извержения вулкана Фуэго в воскресенье стали 72 человека, при этом отмечается, что, скорее всего, это не окончательные цифры. В стране в связи со стихийным бедствием, повлекшим множественные жертвы, объявлен трехдневный траур.