Бренд «Евросеть» перестанет существовать

Совместное предприятие группы SLV Олега Малиса и «Мегафона» передаст магазины «Евросети» бренду «Связной», сообщает компания.

В конце минувшего месяца «Мегафон» и SLV закрыли сделку по объединению сетей. Общее число магазинов превысило пять тысяч.

Объединенная компания представила единый обновленный бренд. Малис уточнил, что большинство магазинов перейдут бренд «Связной», какая-то часть магазинов станет новыми проектами.

Предприниматель заявил, что компания намерена вложить в каждый магазин под новым брендом около 1,5 миллиона рублей.