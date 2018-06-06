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1:21   6 Июня 2018
Весь мир
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Бренд «Евросеть» перестанет существовать

Бренд «Евросеть» перестанет существовать

Совместное предприятие группы SLV Олега Малиса и «Мегафона» передаст магазины «Евросети» бренду «Связной», сообщает компания.

В конце минувшего месяца «Мегафон» и SLV закрыли сделку по объединению сетей. Общее число магазинов превысило пять тысяч.

Объединенная компания  представила единый обновленный бренд. Малис уточнил, что большинство магазинов перейдут бренд «Связной», какая-то часть магазинов станет новыми проектами.

Предприниматель заявил, что компания намерена вложить в каждый магазин под новым брендом около 1,5 миллиона рублей.

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Автор: Олег Королев
#связной #евросеть
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