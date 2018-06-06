Президент Австрии рассказал, что нашел «хорошую базу» для диалога с Путиным

Австрийский президенте Александер Ван дер Беллен в ходе пресс-конференции заявил, что смог найти хорошую базу для диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним: во вторник 5 июня президент РФ Владимир Путин нанес однодневный рабочий визит в Австрию. Эта зарубежная поездка стала первой с момента его инаугурации 7 мая. В ходе переговоров Путин и Ван дер Беллен обсудили ряд важных международных политических и экономических вопросов, а также приняли участие в открытии выставки живописи Эрмитажа в венском Музее истории искусств. При этом президент России пригласил своего австрийского коллегу посетить Москву с ответным визитом.

По итогам встречи на высшем уровне федеральный президент Австрии заявил:

«Для меня хорошие отношения с Россией важны не только с точки зрения европейской политики, но и по личным причинам».

Также Ван дер Беллен отметил, что Россия сыграла важную роль в истории его семьи – его родители разговаривали друг с другом на русском языке, а сам он практически вырос на русской литературе.