Китайская ZTE подписала соглашение с Вашингтоном

Китайская компания ZTE подписала принципиальное соглашение с США, позволяющее снять американские санкции и возобновить деловые связи, сообщает Reuters.

Ранее Вашингтон запретил американским компаниям продавать ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что китайская компания поставляет его в Иран и КНДР. Также американские спецслужбы заподозрили, что ZTE с помощью оборудования сможет следить за американцами.

Источники агентства сообщают, что в рамках подписанного принципиального соглашения китайская компания выплатит штраф в размере миллиарда долларов, а также передать на «условное хранение» 400 миллионов долларов на случай нарушений.

Также отмечается, что достигнутое соглашение требует от ZTE обеспечивать свободные посещения предприятий с целью контроля за использованием американских комплектующих, а также поменять состав правления компании в течение месяца.