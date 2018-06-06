Землетрясение, произошедшее в Азербайджане, ощутили в Дагестане

Главное управление МЧС по Республике Дагестан сообщает, что местные жители ощутили подземные толчки произошедшего во вторник вечером в соседнем Азербайджане землетрясения.

Отмечается, что информации о пострадавших или о разрушениях в результате землетрясения нет.

Напомним: ранее грузинские и армянские сейсмологи сообщили о том, что на территории Азербайджана – на расстоянии 15 километров от грузинской границы произошло землетрясение магнитудой 6,2. При этом сообщалось, что подземные толчки ощущались и в Армении, и в столице Грузии – городе Тбилиси.

Дагестанское МЧС отмечает, что на территории республики ощущались подземные толчки силой 3-4 балла.