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0:58   6 Июня 2018
Россия
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Землетрясение, произошедшее в Азербайджане, ощутили в Дагестане

Землетрясение, произошедшее в Азербайджане, ощутили в Дагестане

Главное управление МЧС по Республике Дагестан сообщает, что местные жители ощутили подземные толчки произошедшего во вторник вечером в соседнем Азербайджане землетрясения.

Отмечается, что информации о пострадавших или о разрушениях в результате землетрясения нет.

Напомним: ранее грузинские и армянские сейсмологи сообщили о том, что на территории Азербайджана – на расстоянии 15 километров от грузинской границы произошло землетрясение магнитудой 6,2. При этом сообщалось, что подземные толчки ощущались и в Армении, и в столице Грузии – городе Тбилиси.

Дагестанское МЧС отмечает, что на территории республики ощущались подземные толчки силой 3-4 балла.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #дагестан #происшествия #чп #азербайджан #общество #землетрясение #подземные толчки
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