Лондон восстановил хронологию событий в день отравления Скрипалей

В Британии восстановили приблезительную последовательность событий в день отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Юлия прибыла из Москвы в Лондон третьего марта, в 14:40. На следующий день машину Сергея видели около 9:15 утра на Лондон-роуд, Уилтон-роуд и Черчилль-уэй-норт. В 13:30 автомобиль заметили на Дэвизес-роуд, на пути к городскому центру.

Спустя 10 минут Скрипали парковали машину и затем направились в паб Bishops Mill. В 14:20 они поели в ресторане Zizzi, который покинули в 15:35.

Через сорок минут в экстренные службы поступило обращение местного жителя. Прибывшие полицейские нашли пострадавших на скамейке около ресторана.