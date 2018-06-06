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0:34   6 Июня 2018
Весь мир
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Госдеп заявил, что США не станут платить за размещение делегации КНДР в Сингапуре

Госдеп заявил, что США не станут платить за размещение делегации КНДР в Сингапуре

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что американское правительство не будет оплачивать расходы по размещению северокорейской делегации, которая прибудет на переговоры в Сингапуре.

Об этом Науэрт заявила в ходе регулярного брифинга внешнеполитического ведомства США во вторник.

«Правительство США не будет платить за размещение северокорейской делегации и не будет оплачивать их расходы», - заявила она, в частности.

Ранее американское издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что представители США и Северной Кореи пока не определились с тем, кто именно оплатит пребывание делегации КНДР на переговорах на высшем уровне в Сингапуре.

Также сообщалось, что место встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына станет отель Capella на сингапурском острове Сентоса.

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Автор: Александр Люблинский
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