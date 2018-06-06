Вашингтон ожидает отчета МАГАТЭ про обогащение урана в Иране

США ждут отчета МАГАТЭ по обогащению урана в Иране, сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, если в организации полагают, что это имеет место, то МАГАТЭ сообщит совету управляющих и ООН.

Дипломат заявила, что американская сторона изучает сообщения о том, что Иран будто бы убрал со своих ядерных объектов видеокамеры и инспекторов, с помощью которых велось наблюдение.

Она заверила, что у США есть возможности для получения достоверных сведений о ситуации в Иране даже после выхода Вашингтона из «ядерной сделки».