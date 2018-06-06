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0:21   6 Июня 2018
Весь мир
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Иранская футбольная сборная первой прилетела в Россию на ЧМ-2018

Иранская футбольная сборная первой прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Ирана по футболу стала первой командой – участницей предстоящего Чемпионата мира по футболу, которая прилетела в Россию за девять дней до начала первенства.

Об этом во вторник вечером на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщила пресс-служба FIFA, отмечая, что самолет с иранской сборной приземлился в аэропорту Внуково в 20.26 по московскому времени.

Главный тренер иранской команды Карлдус Кейруш назвал участие иранских футболистов в ЧМ-2018 в России мечтой, которая стала явью.

«Для этого нам понадобились годы напряжённой работы и самопожертвования. Наша сборная предвкушает соперничество с лучшими командами планеты и счастлива быть частью этого», - заявил Кейруш, его слова приводит пресс-служба FIFA.

Иранских футболистов разместят в Баковке, которая обычно является тренировочной базой московского «Локомотива». На Чемпионате мира иранская сборная играет в группе В – ей предстоит сыграть со сборными Португалии, Испании и Марокко.

 

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Автор: Александр Люблинский
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