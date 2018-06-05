Путин: Россия и Австрия проведут год молодежных обменов

​​​​​​Россия и Австрия в ходе переговоров глав государств в Вене договорились о дальнейших планах взаимодействия в сфере культуры и решили в 2019 голу провести год молодежных обменов.

При этом Путин подчеркнул, что в ходе прошедшей встречи с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем был высоко оценен нынешний уровень взаимоотношения России и Австрии в культурной сфере. В числе ближайших планов, с которыми стороны определились в ходе прошедших переговоров – продолжающийся в 2018 году год музыки, и в следующем – 2019 году – проведение года молодежных обменов.

Напомним: во вторник 5 июня президент России Владимир Путин нанес однодневный рабочий визит в Австрию – первый зарубежный визит с момента его инаугурации 7 мая.