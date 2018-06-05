Путин и президент Австрии вместе открыли выставку живописи Эрмитажа в Вене

​​​​​​Российский президент Владимир Путин совместно с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем поучаствовал в открытии выставки живописи в венском Музее истории искусства.

Поддержку торжественной церемонии открытия выставки оказали российская компания «Газпром» и австрийский нефтегазовый концерн OMV, которые в текущем году отмечают полувековой юбилей российско-австрийского сотрудничества в сфере поставок газа.

Выступая на церемонии открытия, российский президент заявил, что данная уникальная выставка избранных шедевров двух ведущих мировых музеев является совместным проектом Государственного Эрмитажа и Музея истории искусств. Реализовать этот проект помогли российский «Газпром» и австрийская компания OMV, и он стал подарком к юбилею сотрудничества наших стран в энергетической области.

«Выставка имеет весьма оригинальный, очень интересный, уникальный замысел, эксперимент: Эрмитаж и Музей истории искусств выделили по 14 полотен известнейших мастеров XVI-XVII веков», - подчеркнул Путин.

Также он отметил, что выставленные полотна относятся к коллекциям, которые принадлежали императорским семьям России и Австрии. Осенью текущего года выставка переедет в Санкт-Петербург, данный проект, по мнению российского лидера будет встречен большим интересом со стороны всех ценителей искусства.