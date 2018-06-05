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23:18   5 Июня 2018
Весь мир
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Додон подтвердил, что приедет в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018

Додон подтвердил, что приедет в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018

Президент Молдавии Игорь Додон по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу, которая состоится в Москве 14 июля.

Об этом молдавский президент рассказал в эфире телеканала «НТВ-Молдова».

«На следующей неделе я буду на чемпионате мира по футболу, как я и обещал Путину в ответ на его приглашение», - заявил он, в частности.

Также Додон отметил, что на открытии мирового футбольного первенства в России у него будет возможность поговорить многими главами государств, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он рассказал, что на первом футбольном матче – между сборными командами России и Саудовской Аравии – он будет болеть за россиян, а на будущие матчи у него есть еще несколько фаворитов.

Напомним: ранее СМИ со ссылкой на молдавские дипломатические источники сообщали о том, что президент Молдавии намерен принять участие в торжественных церемониях открытия и закрытия мирового футбольного первенства в России, которое продлится с 14 июня по 15 июля текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
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