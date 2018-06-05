На открытие ЧМ-2018 в России приедет наследный принц Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приедет в Россию на открытие Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом во вторник вечером заявил глава специальной канцелярии саудовского наследного принца – Бадр аль-Асакер, опубликовав соответствующее заявление в социальной сети Facebook.

«Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу в России», - говорится в сообщении.

Напомним: Россия впервые примет мировое футбольное первенство, матчи которого пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. В день открытия Чемпионата мира 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» встретятся сборные по футболу России и Саудовской Аравии.