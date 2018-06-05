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22:56   5 Июня 2018
Весь мир
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Додон рассказал о своих планах посетить Россию в сентябре

Додон рассказал о своих планах посетить Россию в сентябре

Молдавский президент Игорь Додон рассказал, что в сентябре текущего года собирается посетить Россию и встретиться с представителями молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге и Москве.

Об этом со ссылкой на заявление президента Молдавии в эфире телеканала NTV Moldova во вторник вечером сообщает РИА Новости.

«Встреча с диаспорой в России состоится в сентябре, точная дата пока не утверждена, но это будет два дня — один в Москве, другой в Санкт-Петербурге», - заявил Игорь Додон, в частности.

Также он отметил, что давно вынашивает планы встречи с молдавской диаспорой в России, но считает нецелесообразным проводить подобные мероприятия летом, поэтому планирует нанести визит в сентябре.

Также молдавский лидер отметил, что в ходе визита, помимо встреч с соотечественниками, планируется и встреча на более высоком уровне.

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Автор: Александр Люблинский
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