Хейли: ООН не может вмешиваться в миграционную политику США 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли резко ответила на критику миграционной политики своей страны со стороны всемирной организации, заявив, что Вашингтон будет самостоятельно принимать решения по данным вопросам.

Также Хейли указала на то, что в других странах-членах Совета ООН по правам человека имеют место заслуживающие порицания инциденты с нарушением прав человека, которые ООН якобы игнорирует, «лицемерно обличая США».

«США и дальше будут щедрой страной, но мы — суверенное государство, законы которого определяют, как лучше контролировать наши границы и защищать наших людей. Ни ООН, ни кто-либо другой не будет диктовать США, как отстаивать свои границы», - подчеркнула при этом Никки Хейли.

Напомним: ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам Человека выступили с обвинениями в адрес США в связи со случаями незаконного вторжения в семейную частную жизнь и серьезными нарушениями прав детей на юге страны. В заявлении пресс-секретаря УВКПЧ ООН Равины Шамдасани говорится, что ведомство сожалеет по поводу внедрения на южной границе США «политики нулевой толерантности» и практики разделения семей.