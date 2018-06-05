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22:28   5 Июня 2018
Весь мир
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МИД Грузии уведомил ООН о разрыве дипотношений с Сирией

МИД Грузии уведомил ООН о разрыве дипотношений с Сирией

Грузинское Министерство иностранных дел направило дипломатическим представительствам Сирии в ООН и в Египте официальную ноту о разрыве дипломатических отношений с Сирийской арабской республикой.

Об этом сообщает во вторник вечером МИД Грузии, разместив на своем сайте соответствующее заявление. Напомним: в конце мая министр иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил о запуске Тбилиси процедуры разрыва дипотношений с Дамаском в связи с тем, что Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

«На основании постановления правительства страны от 31 мая 2018 года грузинская сторона прекратила действие соглашения о дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Сирийской Арабской Республикой от 18 мая 1993 года», - говорится в опубликованном заявлении.

Там же сообщается, что официальная нота о разрыве дипотношений между Грузией и Сирией была передана сирийским представительствам в ООН и в Египте еще 1 июня 2018 года.

Кроме того, сообщается, что постоянный представитель Грузии при ООН уведомил о разрыве дипотношений с Сирией генсека всемирной организации.

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Автор: Александр Люблинский
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