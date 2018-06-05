Госдеп обвинил Россию и Китай в попытках «сломать» Запад

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Россия хочет «расколоть и раздробить» западный мир, а Китай стремится вытеснить его.

Такое мнение Митчелл выразил, выступая с программной речью в консервативном неправительственном фонде «Наследие» в Вашингтоне. Его речь называлась «Трансатлантические узы: сохранение Запада» и была посвящена тому, как администрация президента США Дональда Трамп видит развитие американо-европейских отношений.

«Россия и Китай представляют собой связную модель: политическая стабильность, основанная на авторитаризме и грубой силе, а также приспособленная под определенные аспекты рыночной конкуренции», - заявил Митчелл, отметив, что такая модель несет угрозу базовым принципам западного функционирования.

По словам Митчелла, И Россия и Китай разными путями хотят добиться одного – «сломать» Запад: Москва стремится расколоть его и раздробить, а Пекин хочет вытеснить запад и занять его место.

Западным странам, добавил Митчелл, чтобы противостоять этим агрессивным намерениям России и Китая, необходимо ясно сигнализировать о поддержке сильной демократии, как основы своей безопасности и процветания.