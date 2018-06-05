​​​​​​​Российская сборная сыграла последний матч перед ЧМ-2018 с командой Турции вничью

Сборная России по футболу провела последнюю контрольную игру перед началом Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

На московском стадионе «ВЭБ-Арена» российская сборная встретилась со сборной Турции. Встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет был открыт на 35-й минуте игры Александром Самедовым, после чего полузащитник турецкой команды Юнус Малли на 59-й минуте забил ответный гол.

Напомним: 14 июня в день открытия Чемпионата мира по футболу российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии на стадионе «Лужники».