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21:49   5 Июня 2018
Весь мир
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​​​​​​​Российская сборная сыграла последний матч перед ЧМ-2018 с командой Турции вничью

​​​​​​​Российская сборная сыграла последний матч перед ЧМ-2018 с командой Турции вничью

Сборная России по футболу провела последнюю контрольную игру перед началом Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

На московском стадионе «ВЭБ-Арена» российская сборная встретилась со сборной Турции. Встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет был открыт на 35-й минуте игры Александром Самедовым, после чего полузащитник турецкой команды Юнус Малли на 59-й минуте забил ответный гол.

Напомним: 14 июня в день открытия Чемпионата мира по футболу российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии на стадионе «Лужники».

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Автор: Александр Люблинский
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