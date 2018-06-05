Путин: Профицит федерального бюджета в 2018 году составит полпроцента ВВП

Профицит федерального бюджета Российской Федерации в текущем 2018 году составит 0,5% внутреннего валового продукта (ВВП).

Об этом во вторник на встрече с деловыми кругами Австрии заявил российский президент Владимир Путин, отметив, что это достижение стало возможным, благодаря «ответственной бюджетной политике».

«Благодаря относительно ответственной бюджетной политике сократился и дефицит федерального бюджета до 1,5%. А в этом году будет достигнут профицит в 0,5%», - заявил российский лидер, в частности.

Напомним: 5 июня президент РФ Владимир путин нанес рабочий визит в Австрию, встретившись с президентом страны Александером ван дер Белленом, а пример-министром Австрии Себастьяном Курцем.