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21:34   5 Июня 2018
Россия
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Путин: Профицит федерального бюджета в 2018 году составит полпроцента ВВП

Путин: Профицит федерального бюджета в 2018 году составит полпроцента ВВП

Профицит федерального бюджета Российской Федерации в текущем 2018 году составит 0,5% внутреннего валового продукта (ВВП).

Об этом во вторник на встрече с деловыми кругами Австрии заявил российский президент Владимир Путин, отметив, что это достижение стало возможным, благодаря «ответственной бюджетной политике».

«Благодаря относительно ответственной бюджетной политике сократился и дефицит федерального бюджета до 1,5%. А в этом году будет достигнут профицит в 0,5%», - заявил российский лидер, в частности.

Напомним: 5 июня президент РФ Владимир путин нанес рабочий визит в Австрию, встретившись с президентом страны Александером ван дер Белленом, а пример-министром Австрии Себастьяном Курцем.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #экономика #бюджетная политика #визит в австрию #профицит бюджета #полпроцента ввп
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