ОБСЕ заявила о росте количества погибших от обстрелов среди мирных жителей Донбасса 

Первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг отметил увеличение числа жертв среди гражданского населения Донбасса а также увеличение случаев, опасных для патрулей миссии в районе линии разграничения.

Об этом Хуг рассказал журналистам во вторник, указав также на рост числа нарушений режима прекращения огня, применения тяжелого вооружения и случаев повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

По словам Хуга, с начала текущего 2018 года по 4 июня специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила свыше 120 случаев ранения или гибели людей из числа мирного населения.

Кроме того, он указал на то, что сотрудники миссии все чаще сталкиваются с угрозой своей безопасности: