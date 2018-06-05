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21:22   5 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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ОБСЕ заявила о росте количества погибших от обстрелов среди мирных жителей Донбасса

ОБСЕ заявила о росте количества погибших от обстрелов среди мирных жителей Донбасса

Первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг отметил увеличение числа жертв среди гражданского населения Донбасса а также увеличение случаев, опасных для патрулей миссии в районе линии разграничения.

Об этом Хуг рассказал журналистам во вторник, указав также на рост числа нарушений режима прекращения огня, применения тяжелого вооружения и случаев повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

По словам Хуга, с начала текущего 2018 года по 4 июня специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила свыше 120 случаев ранения или гибели людей из числа мирного населения.

Кроме того, он указал на то, что сотрудники миссии все чаще сталкиваются с угрозой своей безопасности:

«Количество инцидентов, связанных с безопасностью начало возрастать в мае и в эти первые дни июня… Всегда есть взаимосвязь с ростом количества нарушений и ограничением нашей свободы передвижения», - подчеркнул Хуг.

ОБСЕ заявила о росте количества погибших от обстрелов среди мирных жителей Донбасса 

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Автор: Александр Люблинский
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