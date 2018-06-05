Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Американский госсекретарь Майк Помпео создал рабочую группу по расследованию инцидентов со слухом у дипломатов США на Кубе и в Китае.

Рабочая группа, созданная 23 мая, будет координировать реакции ведомств на необъясненные происшествия со здоровьем,случившиеся с госслужащими США за рубежом.

Он напомнил, что 24 американских госслужащих и члены их семей пострадали на Кубе. Врачи констатировали у них симптомы, соответствующие сотрясению мозга или мозговой травме. Аналогичные симптомы зафиксировали у госслужащего США, работающего в Китае. Дипломаты жаловались на звон в ушах, а также проблемы со зрением, слухом и сном. Причины произошедшего не установлены.