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21:01   5 Июня 2018
Весь мир
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Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Американский госсекретарь Майк Помпео создал рабочую группу по расследованию инцидентов со слухом у дипломатов США на Кубе и в Китае.

Рабочая группа, созданная 23 мая, будет координировать реакции ведомств на необъясненные происшествия со здоровьем,случившиеся с госслужащими США за рубежом.

Он напомнил, что 24 американских госслужащих и члены их семей пострадали на Кубе. Врачи констатировали у них симптомы, соответствующие сотрясению мозга или мозговой травме. Аналогичные симптомы зафиксировали у госслужащего США, работающего в Китае. Дипломаты жаловались на звон в ушах, а также проблемы со зрением, слухом и сном. Причины произошедшего не установлены.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #кнр #куба #майк помпео #госслужащие
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