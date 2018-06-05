Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Вену с рабочим визитом.

После встреч с главой государства Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем, российский лидер посетил памятник советским воинам-освободителям, расположенный в центре Вены. В церемонии также принял участие глава австрийского МИД Карин Кнайссль и представители вооруженных сил страны

Перед возложением оркестр исполнил гимн РФ и Австрии. Далее Путин обошел почетный караул и поднялся к памятнику. Глава РФ возложил цветы и почтил воинов минутой молчания.